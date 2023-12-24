В «Оренбурге» заявили, что готовы рассмотреть предложение «Интер Майами» по Флорентину

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника команды Габриэля Флорентина в «Интер Майами».

«Пока к нам никто не обращался по трансферу Флорентина. Готовы ли рассмотреть предложения? Будут предложения — будем думать. Но пока ничего не было, мы не обсуждали», — приводит слова Андреева Metaratings.

Ранее появилась информация, что в услугах 24-летнего аргентинца заинтересован лично главный тренер американского клуба Херардо Мартино.

В сезоне-2023/24 Флорентин сыграл в 17 матчах и стал автором двух забитых мячей. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет два с половиной миллиона евро.