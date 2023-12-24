Валерий Овчинников считает, что «Зенит» ищет замену Венделу

Российский тренер Валерий Овчинников поделился комментарием о полузащитнике «Зенита» Маркуса Вендела.

«Вендел — добротный полузащитник. Думаю, в «Зените» держат в голове вариант, при котором Вендел не вернется, и изо всех сил ищут на стороне игроков для очередного чемпионства», — приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс».

26-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором шести результативных передач.

Контракт Вендела с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 22 миллиона евро.