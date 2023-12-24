Валерий Овчинников - о Малкоме: «Если не можете найти замену, не продавайте»

Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался относительно ухода бразильского форварда Малкома из петербургского «Зенита».

«Если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Зачем продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с ним», - приводятся слова Овчинникова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Малком покинул петербургский клуб в летнее трансферное окно. Бразильский нападающий перешел в саудовский «Аль-Хиляль». «Сине-бело-голубые» выручили с продажи своего лидера 60 миллионов евро.