Клаудиньо признался, что хотел бы поиграть за «Палмейрас» или «Фламенго»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о возможном переходе в «Палмейрас» или «Фламенго».

«Никаких предложений у меня нет, но если они поступят, то для меня будет честью поиграть за такие большие команды. Если они захотят меня видеть у себя в составе, то это будет хорошим вариантом для меня», — цитирует Клаудиньо ISTOE Esportes.

В текущей кампании бразилец появился на поле в 25 играх с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех забитых мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт 26-летнего Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 18 миллионов евро.