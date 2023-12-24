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Клаудиньо признался, что хотел бы поиграть за «Палмейрас» или «Фламенго»

24 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о возможном переходе в «Палмейрас» или «Фламенго».

«Никаких предложений у меня нет, но если они поступят, то для меня будет честью поиграть за такие большие команды. Если они захотят меня видеть у себя в составе, то это будет хорошим вариантом для меня», — цитирует Клаудиньо ISTOE Esportes.

В текущей кампании бразилец появился на поле в 25 играх с учетом всех турниров, в которых стал автором четырех забитых мячей и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Контракт 26-летнего Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Палмейрас Клаудиньо ещё теги
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