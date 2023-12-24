Абрамов: «У руководства «Спартака» нет терпения»

Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что у руководства московского «Спартак» недостаточно терпения.

«Главный минус, что у руководства нет терпения, они сразу хотят стать чемпионами. Происходит горлопанство: вот мы взяли игроков, сейчас мы возьмем золото чемпионата. Нужна сыгранность», — приводит слова Абрамова Legalbet.

Как считает эксперт, у «красно-белых» интересные футболисты, но им нужно время.

По итогам 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 зачетных баллов.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление чемпионата запланировано на начало марта.