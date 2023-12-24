Валерий Овчинников: «За долгие годы появилась интрига в золотой гонке»

Российский специалист Валерий Овчинников поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Хорошо, что впервые за долгие годы появилась интрига в золотой гонке. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту», даже выиграл первую часть чемпионата. Чемпионат смотреть сейчас интереснее», - приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс».

После 18 проведенных туров чемпионата России «Краснодар» набрал 38 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» с 36 очками располагается на второй строчке. Топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).