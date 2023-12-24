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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абрамов оценил состав «Спартака»

24 Декабря 2023 • 13:12 Комментировать

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о текущем составе московского «Спартака».

«У «Спартака» хорошая обойма — 25 человек. И все они играющие, это редкий случай. Тренер дает возможность всем проявить себя», — цитирует агента Legalbet.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» провел 18 матчей, в которых смог набрать 30 очков. «Красно-белые» ушли на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице, отставая при этом от лидирующей тройки всего на два зачетных балла.

В 19-м туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на выезде с «Зенитом». Встреча пройдет в начале марта 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Абрамов
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