Игрок из РПЛ может стать одноклубником Месси

Полузащитник Габриэль Флорентин, выступающий в чемпионате России за «Оренбург», может продолжить карьеру в МЛС. Интерес к 24-летнему аргентинцу проявляет «Интер Майами», за который выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Уриэль Лугт, в трансфере Флорентина лично заинтересован наставник «Интера» Херардо Мартино. В ближайшее время американцы сделают предложение «Оренбургу».

В текущем сезоне Габриэль сыграл 17 поединков, в которых записал на свой счет два гола. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.