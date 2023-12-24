Кафанов назвал лучшего вратаря первой половины сезона РПЛ - это не Акинфеев

Тренер вратарей «Ростова» и национальной команды России Виталий Кафанов назвал лучшего голкипера первой половины сезона.

«Если учитывать игры за сборную России и в чемпионате, Матвей Сафонов. Оба турнира провел стабильно на своем лучшем уровне, который и должен показывать первый номер в стране», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов принял участие в 18 поединках, в которых пропустил 12 мячей. В восьми играх Матвей сохранил свои владения в неприкосновенности.

После 18 туров «быки» лидируют в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.