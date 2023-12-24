Парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо признан лучшим футболистом команды по итогам первой части сезона. Об этом сообщает официальный телеграм-канал кубанского клуба.

В голосовании среди болельщиков Алонсо набрал 22,36%. На второй позиции оказался нападающий Джон Кордоба (18,98%), а замкнул тройку голкипер Матвей Сафонов (14,83%).

В текущем сезоне Алонсо провел 24 матча во всех турнирах и записал на свой счет две результативные передачи.

Напомним, «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата России. В копилке команды Владимира Ивича 38 очков после 18 туров.