Центральный защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович планирует покинуть Российскую премьер-лигу.

Как стало известно «Матч ТВ», футболист считает, что достаточно хорошо проявил себя в чемпионате России и теперь рассматривает варианты продолжения карьеры за пределами нашей страны.

28-летний босниец выступает за «Оренбург» с 2020 года. В текущем сезоне Гойкович принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и получил шесть желтых карточек.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет полтора миллиона евро.