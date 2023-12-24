Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков перейдёт в «Пари НН» на правах аренды. Об этом сообщает известный журналист Иван Карпов.

По данным источника, нижегородский клуб не будет платить «армейцам» за аренду 20-летнего футболиста. Сообщается, что «Пари НН» сможет выкупить Ермакова за 25 миллионов рублей, но у ЦСКА в 2025 году будет возможность обратного выкупа хавбека за 90 миллионов, а в 2026 году сумма вырастет до 110 миллионов.

Отмечается, что заработная плата Ермакова в «Пари НН» составит 1 миллион рублей в месяц.

В текущем сезоне полузащитник появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух ассистов.