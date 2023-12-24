Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Пари НН» бесплатно арендует игрока ЦСКА слухи

24 Декабря 2023 • 11:56 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков перейдёт в «Пари НН» на правах аренды. Об этом сообщает известный журналист Иван Карпов.

По данным источника, нижегородский клуб не будет платить «армейцам» за аренду 20-летнего футболиста. Сообщается, что «Пари НН» сможет выкупить Ермакова за 25 миллионов рублей, но у ЦСКА в 2025 году будет возможность обратного выкупа хавбека за 90 миллионов, а в 2026 году сумма вырастет до 110 миллионов.

Отмечается, что заработная плата Ермакова в «Пари НН» составит 1 миллион рублей в месяц.

В текущем сезоне полузащитник появился на поле в десяти матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Пари НН Никита Ермаков трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
14:00 · Россия. Премьер-лига
Овчинников выбрал российского тренера для «Спартака»
13:50 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Гойковича
13:46 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что готовы рассмотреть предложение «Интер Майами» по Флорентину
13:38 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников считает, что «Зенит» ищет замену Венделу
13:38 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников - о Малкоме: «Если не можете найти замену, не продавайте»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Хлусевичу надо рассмотреть предложение от «Спортинга»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо признался, что хотел бы поиграть за «Палмейрас» или «Фламенго»
13:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выбрал новую трансферную цель
13:20 · Россия. Премьер-лига
Абрамов: «У руководства «Спартака» нет терпения»
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» проявляет интерес к игроку сборной Кении
13:16 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «За долгие годы появилась интрига в золотой гонке»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Абрамов оценил состав «Спартака»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Игрок из РПЛ может стать одноклубником Месси
12:50 · Россия. Премьер-лига
Кафанов назвал лучшего вратаря первой половины сезона РПЛ - это не Акинфеев
12:48 · Россия. Премьер-лига
Хуниор Алонсо — лучший футболист «Краснодара» в первой части сезона официально
Все новости
Рекомендуем