Маляров: Я самый трудолюбивый футболист «Балтики»

Крайний защитник «Балтики» Кирилл Маляров рассказал, какой игрок является самым трудолюбивым в команде.

«Кто самый трудолюбивый футболист в «Балтике»? Я (смеется)! На самом деле, на тренировках и в матчах всегда стараюсь выкладываться на максимум своих возможностей. Всегда хочется быть лучшим!» — заявил Маляров Legalbet.

В текущей кампании 26-летний футболист появился на поле в 24 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.

«Балтика» завершила первую часть сезона на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Игнашевича 13 набранных очков после 18 туров.