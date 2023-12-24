Канчельскис: «Руководство «Спартака» глумится над болельщиками»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении португальца Томаша Амарала на пост спортивного директора московского «Спартака».

«В «Спартаке» все в своем репертуаре. Странно, почему из «Бенфики» человека берут. Но я уже ничему не удивляюсь. Руководство глумится над «Спартаком», над его болельщиками», - приводит слова Канчельскиса Rusfootball.info.

Первую половину сезона Российской премьер-лиги «красно-белые» завершили на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 баллов и отстают от лидирующего «Зенита» на восемь очков.