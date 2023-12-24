Мексиканский клуб «Крус Асуль» поднял цену на своего полузащитника Кевина Кастаньо, которым интересуется «Краснодар».

Как утверждает журналист Фернандо Эскивель, «быкам» придется выложить за Кастаньо на 550 тысяч евро больше, чем планировалось ранее. Напомним, первоначальная цена футболиста составляла 6,8 млн евро.

По данным источника, 550 тысяч «Крус Асуль» должен отдать бывшему клубу колумбийского хавбека «Агилас Дорадас». Отмечается, что нынешняя команда Кастаньо получит 30% от сделки, если «Краснодар» продаст футболиста в будущем.

Ранее агент Кастаньо признался, что игрок еще не подписал трудовой договор с российским клубом.