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Агент опроверг информацию о возможном уходе Джорджевича из «Сочи»

24 Декабря 2023 • 09:42 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, отреагировал на информацию о возможном уходе своего клиента из клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что также «Сочи» планирует расстаться с нападающими Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе.

«Лука покинет «Сочи»? Это фейк», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Черногории в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл за южан 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи Игор Глушевич ещё теги

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