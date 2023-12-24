Агент опроверг информацию о возможном уходе Джорджевича из «Сочи»

Игор Глушевич, агент нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, отреагировал на информацию о возможном уходе своего клиента из клуба в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что также «Сочи» планирует расстаться с нападающими Иваном Игнатьевым и Георгием Мелкадзе.

«Лука покинет «Сочи»? Это фейк», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Действующий контракт Джорджевича с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Черногории в 600 тысяч евро.

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл за южан 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.