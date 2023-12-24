Пименов считает, что в «Пари НН» Марадишвили сможет перезапустить карьеру

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался о переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Пари НН» на правах аренды.

По мнению эксперта, переход 23-летнего футболиста в нижегородский клуб пойдёт Марадишвили на пользу.

«Рад за Марадишвили. Он будет получать игровую практику, и если он там покажет свой класс, который показывал в ЦСКА, он вернётся в «Локомотив» и тем самым перезапустит карьеру», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. После 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, опережая девятый «Пари НН» на семь очков.