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Пименов считает, что в «Пари НН» Марадишвили сможет перезапустить карьеру

24 Декабря 2023 • 09:26 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов высказался о переходе полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Пари НН» на правах аренды.

По мнению эксперта, переход 23-летнего футболиста в нижегородский клуб пойдёт Марадишвили на пользу.

«Рад за Марадишвили. Он будет получать игровую практику, и если он там покажет свой класс, который показывал в ЦСКА, он вернётся в «Локомотив» и тем самым перезапустит карьеру», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. После 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, опережая девятый «Пари НН» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Константин Марадишвили Пари НН ещё теги

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