Стало известно, что мешает Ренану покинуть «Зенит»

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. Однако главным препятствием переходу являются санкции ЕС против России, рапортует AS.

Санкции мешают претендентам из Европы приобрести бразильского футболиста, поскольку клубам запрещено платить большие суммы представителям российского чемпионата. Ранее в прессе сообщалось, что в подписании Ренана заинтересован мадридский «Реал».

Роберт стал игроком «сине-бело-голубых» в январе 2023 года. С защитником было подписано долгосрочное соглашение, рассчитанное на пять лет. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Зенит» восемь матчей.