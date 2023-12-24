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Хлусевич может уйти из «Спартака» в европейский клуб

24 Декабря 2023 • 08:42 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич имеет вариант продолжения карьеры в Европе. Как стало известно журналистам Rumores Sporting, в подписании российского футболиста заинтересован лиссабонский «Спортинг».

По сведениям источника, Хлусевич входит в число трансферных целей португальского клуба на январь. Трансферная стоимость Даниила, согласно оценке Transfermarkt, составляет пять миллионов евро.

Защитник выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата России Хлусевич провел 14 поединков и отметился тремя голами.

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