Хлусевич может уйти из «Спартака» в европейский клуб

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич имеет вариант продолжения карьеры в Европе. Как стало известно журналистам Rumores Sporting, в подписании российского футболиста заинтересован лиссабонский «Спортинг».

По сведениям источника, Хлусевич входит в число трансферных целей португальского клуба на январь. Трансферная стоимость Даниила, согласно оценке Transfermarkt, составляет пять миллионов евро.

Защитник выступает за «красно-белых» с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне чемпионата России Хлусевич провел 14 поединков и отметился тремя голами.