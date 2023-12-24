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Клаудиньо ответил на вопрос об уходе из «Зенита»

24 Декабря 2023 • 08:17 Комментировать

Один из лидеров петербургского «Зенита» Клаудиньо высказался насчет возможного ухода из российского клуба. В прессе сообщалось, что бразилец находится в сфере интересов «Фламенго».

«Если честно, я не знаю, какова сейчас ситуация. Ничего конкретного пока не было. Я даже не общался с клубом. Если поступит предложение, мы будем разговаривать. Я всегда буду искать лучшее решение для обеих сторон», - передает слова бразильского хавбека TNT Sports.

Клаудиньо является футболистом «сине-бело-голубых» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами в 25 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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