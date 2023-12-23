Балахнин не сомневается в том, что Гвардиола выведет «Манчестер Сити» из кризиса

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин не сомневается в том, что «Манчестер Сити» под руководством такого тренера, как Хосеп Гвардиола, легко выберется из кризиса, который привел к тому, что сейчас команда опустилась уже на пятое место в турнирной таблице чемпионата. Балахнин не сомневается в том, что клуб станет еще сильнее прежнего.

- Зная Гвардиолу, можно уверенно утверждать, что в его командах не бывает застоя. Он всё время ищет, становится лучше, переходит на новые уровни. У него периодически случались относительные ухудшения результатов, но Хосеп всегда оставался на вершине, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом».