Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой назвал тройку лучших футболистов 2023 года

23 Декабря 2023 • 22:10 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой назвал тройку лучших, на его взгляд, футболистов в 2023 году. Выбор Мостового достаточно предсказуем - он выделил героев финала чемпионата мира в Катаре, то есть Лионеля Месси, а также Килиана Мбаппе. Третий «оскароносец» Мостового - это норвежец Эрлинг Холанн.

- Для меня лучшим игроком года является Лионель Месси. Но если говорить о трех лучших футболистах в 2023-м, то это Месси, как я уже сказал, на вторую позицию поставлю Эрлинга Холанда и третьим будет Килиан Мбаппе, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что Мостовой блистал в российском и испанском футболе в 90-е годы прошлого столетия.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александр Мостовой Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
22:34 · Россия. Премьер-лига
Балахнин не сомневается в том, что Гвардиола выведет «Манчестер Сити» из кризиса
22:10 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой назвал тройку лучших футболистов 2023 года
22:09 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок ЦСКА Сигурдссон подписал полноценный контракт с «Блэкберном» официально
22:01 · Россия. Премьер-лига
Александр Медведев кратко высказался о возможной аренде Ренана в «Интернасьонал»
21:57 · Россия. Премьер-лига
​Жена Карпина показала семейное фото фото
21:52 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона»
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» не ведёт переговоры с Деспотовичем
21:09 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Ренан в ближайшее время подпишет контракт с «Интернасьоналем» слухи
20:18 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» Загреб предлагало за Митая 4 млн евро, «Локомотив» хочет больше
20:13 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не заинтересован в защитнике «Бунедкора» Улмасалиеве слухи
19:51 · Россия. Премьер-лига
Деспотович ведёт переговоры с «Рубином»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Португальский журналист рассказал, почему Амарал ушёл из «Бенфики» в «Спартак»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не отпустил Митая в главный клуб Хорватии
19:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева: К Ване есть интерес из Греции и Кипра
18:46 · Россия. Премьер-лига
​Может ли Черчесов оказаться в клубе РПЛ – представитель тренера ответил на вопрос
Все новости
Рекомендуем