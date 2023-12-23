​Мостовой назвал тройку лучших футболистов 2023 года

Бывший футболист московского «Спартака» и российской сборной Александр Мостовой назвал тройку лучших, на его взгляд, футболистов в 2023 году. Выбор Мостового достаточно предсказуем - он выделил героев финала чемпионата мира в Катаре, то есть Лионеля Месси, а также Килиана Мбаппе. Третий «оскароносец» Мостового - это норвежец Эрлинг Холанн.

- Для меня лучшим игроком года является Лионель Месси. Но если говорить о трех лучших футболистах в 2023-м, то это Месси, как я уже сказал, на вторую позицию поставлю Эрлинга Холанда и третьим будет Килиан Мбаппе, - цитирует слова Мостового Betonmobile.ru.

Напомним, что Мостовой блистал в российском и испанском футболе в 90-е годы прошлого столетия.