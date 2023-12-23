Бывший футболист московского ЦСКА Арнор Сигурдссон подписал полноценный контракт с «Блэкберном», который выступает в Чемпионшипе, об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Напомним, что летом прошлого года исландский футболист приостановил контракт с «армейцами» по разрешению УЕФА, а минувшим летом подписал арендное соглашение с «Блэкберном».

Стоит отметить, что у игрока есть также действующий контракт с ЦСКА, который рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Сигурдссон принял участие в 17 матчах за английский клуб во всех турнирах, в которых смог отметиться пятью забитыми мячами.