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Александр Медведев кратко высказался о возможной аренде Ренана в «Интернасьонал»

23 Декабря 2023 • 22:01 Комментировать

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев кратко высказался об информации, что в ближайшее время защитник команды с берегов Невы Роберт Ренан подпишет контракт с «Интернасьоналем».

«Ренан в скором времени перейдёт в «Интернасьонал» на правах аренды с правом выкупа? Нет», - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что 20-летний футболист Олимпийской сборной Бразилии подпишет арендное соглашение с бразильской команды сроком на один год.

Напомним, что контракт Ренана с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Интернасьонал ещё теги
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