Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и национальной сборной России Валерия Карпина, опубликовала семейную фотографию в социальных сетях. На фото вместе с Дарьей и Валерием запечатлены их дочери.

«Вот бы такой семейный отдых не заканчивался», - так подписала фотографию Дарья Карпина.

Отметим, что «Ростов» ушёл на зимние каникулы на десятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В восемнадцати прошедших турах команда Валерия Карпина смогла набрать двадцать одно очко.

Чемпионат России возобновится в начале марта.