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Ловчев: «Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона»

23 Декабря 2023 • 21:52 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о странных решениях в российском футболе. 

Специалист не понимает, почему к чемпионату мира, который состоялся в 2018 году, был построен только один стадион с выдвижной крышей, ведь все знают о погодных условиях, из-за которых приходится играть на заснеженных полях. 

«Почему так? Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона — так было бы лучше», - приводит слова Ловчева Sport24

Напомним, что выдвижная крыша есть только на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун Зарема Салихова ещё теги
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