Ловчев: «Федун мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о странных решениях в российском футболе.

Специалист не понимает, почему к чемпионату мира, который состоялся в 2018 году, был построен только один стадион с выдвижной крышей, ведь все знают о погодных условиях, из-за которых приходится играть на заснеженных полях.

«Почему так? Или Федун, который руководил «Спартаком» в то время, мог бы потратить деньги не на Зарему, а на крышу стадиона — так было бы лучше», - приводит слова Ловчева Sport24.

Напомним, что выдвижная крыша есть только на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.