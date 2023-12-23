«Рубин» не ведёт переговоры с Деспотовичем

Казанский «Рубин» не ведёт переговоров о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.

Данную информацию «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе казанской команды.

Ранее сербский нападающий сообщил о том, что переговоры о его возвращении в казанский клуб, за который он выступал с 2020 по 2022 год, идут.

На данный момент 31-летний футболист находится без работы. Последним его клубом был тульский «Арсенал», с которым он прекратил сотрудничество летом этого года.

Напомним, что подопечные Рашида Рахимова ушли на зимний перерыв на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.