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«Рубин» не ведёт переговоры с Деспотовичем

23 Декабря 2023 • 21:42 Комментировать

Казанский «Рубин» не ведёт переговоров о подписании контракта с нападающим Джордже Деспотовичем. 

Данную информацию «БИЗНЕС Online» сообщили в пресс-службе казанской команды.

Ранее сербский нападающий сообщил о том, что переговоры о его возвращении в казанский клуб, за который он выступал с 2020 по 2022 год, идут.

На данный момент 31-летний футболист находится без работы. Последним его клубом был тульский «Арсенал», с которым он прекратил сотрудничество летом этого года. 

Напомним, что подопечные Рашида Рахимова ушли на зимний перерыв на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
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