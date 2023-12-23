Защитник питерского «Зенита» Роберт Ренан в ближайшее время подпишет арендный контракт с «Интернасьоналем» на один год, об этом сообщает ESPN.

По данным источника, футболист Олимпийской сборной Бразилии уже обсудил с тренером команды планы на ближайший сезон.

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды питерской команды минувшей зимой, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне бразилец принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Ранее Ренан выступал за «Коринтианс».