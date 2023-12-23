Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначении нового спортивного директора - Томаша Амарала.

- Как вы восприняли назначение в «Спартак» нового спортивного директора – Томаша Амарала из «Бенфики»?

- Я его не знаю и его дел тоже. У «Спартак» позиция спортивного директора – это люди, которые приходят отработать определенный срок и уходят. За последнее время так поменялось пять-шесть человек. Я даже фамилии не все помню, потому что они год-два поработают, привезут каких-то игроков, кого-то продадут и уходят. Цели что-то создать у них нет. Думаю, Амарал такой же менеджер, как и предыдущие.

- Удивлены таким назначением, потому что писали о Рибалте, который работал с «Зенитом», а тут вдруг молодой специалист, который спортивным директором еще не был?

- Рибалта – серьезный менеджер. Его знают. Он себя зарекомендовал. О нем хорошо высказывались Аршавин и другие специалисты. Видимо, Рибалту не устроила работа временщика на короткий срок. Он должен выстраивать программу минимум на пять лет. А этот сразу после переговоров дал согласие, зная, что отработает год-два и уйдет. Да, он работал в «Бенфике», но она же не является грандом европейского футбола. Португальские игроки высокого уровня к нам не поедут. В общем, Амарал – это временный человек, который пришел решить определенные задачи. Мне вообще непонятно, как можно менять за короткий период столько спортивных директоров.

- Видимо «Спартак» не устроила их работа.

- После их ухода у клуба не было ни к кому претензий. Они зависимые люди. Их задача – привести игрока и продать кого-то. Они же не строят тренировочный процесс, не занимаются перспективой развития клуба, инфраструктурой. С этой целью и взяли Амарала, чтобы он привез пару футболистов на замену тем, кто покинет клуб.

- Как я понимаю, вы ждали назначения Рибалты, но писали, что он хотел, чтобы Абаскаль покинул клуб, а руководство не намерено сейчас менять тренера.

- Он поставил условия, что если «Спартак» хочет добиться результата, то надо отпускать Абаскаля. Уже детям, наверное, понятно, что Абаскаль не подходит «Спартаку», чтобы выиграть чемпионат России. А Амарал этого не требовал, потому что такой же. И руководство это устраивает.

- Вы бы хотели, чтобы Абаскаля убрали зимой?

- Нет кандидатов. Нужна структура. Вот Рибалта наверняка выложил руководству ту схему, как можно стать чемпионом. Но это клуб не устроило. Поэтому «Спартак» взял очередного временщика, который будет работать в паре с Абаскалем, а потом они вместе уйдут. Так будет сто процентов, потому что временщики не могут строить долгосрочную программу. У них другая задача. Да и в Россию сейчас не поедут хорошие игроки уровня Промеса, потому что им не подходит наш чемпионат. Они должны играть в Европе, в лучших лигах.

- То есть нам ждать приглашения в «Спартак» иностранцев невысокого класса?

- Конечно. Никто из игроков высокого уровня сюда не поедет. Или им надо платить, как в Эмиратах, но у нас таких денег нет.

Реклама

- А для чего тогда приглашать иностранного спортивного директора, который не знает российского рынка?

- Этот вопрос и надо задать руководству клуба. Задача спортивного директора - купить и продать игроков. А что касается Амарала, если он проработает два года – будет хорошо.

- В «Спартаке» уже были российские спортивные директоры, Газизов, Попов, и с ними были определенные проблемы. Может, из-за этого «Спартак» боится приглашать отечественных специалистов?

- Согласен. Наши облажались, потому что работали по другой системе и хотели делать свои дела. Но пригласили на переговоры же Рибалту, который зарекомендовал себя в «Зените», у него есть положительный результат. Даже Аршавин заявил, что Рибалта усилит «Спартак».

Елена Григорьевская