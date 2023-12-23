​«Динамо» Загреб предлагало за Митая 4 млн евро, «Локомотив» хочет больше

Защитник «Локомотива» Марио Митай интересен загребскому «Динамо». Самый статусный клуб Хорватии предлагал «железнодорожникам» за 20-летнего албанца 4 миллиона евро: 500 тысяч за зимнюю аренду и 3,5 миллиона за летний выкуп. Впрочем, «Локомотив» готов продать Митая только за 7 миллионов евро и сразу. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

В чемпионате России сезона 2023/2024 Марио Митай провёл 16 матчей. Результативными действиями в этих играх албанец не отмечался.

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.