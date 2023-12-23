Деспотович ведёт переговоры с «Рубином»

Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович может вернуться в казанский клуб. Он выступал за клуб с 2020 по 2022 год.

«Веду переговоры с «Рубином», пока могу сказать только это», — приводит слова Деспотовича «Матч ТВ».

Последним клубом 31-летнего серба был тульский «Арсенал», в составе которого он находился с февраля по июль 2023 года. С того момента Деспотович является свободным агентом. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 500 тысяч евро.

После 18 туров «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 28 очков в 18 турах.