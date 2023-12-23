Португальский журналист рассказал, почему Амарал ушёл из «Бенфики» в «Спартак»

Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара поделился мнением о том, почему Томаш Амарал покинул «Бенфику» и стал новым спортивным директором московского «Спартака».

Стоит сказать, что в лиссабонской команде Амарал был ведущим скаутом.

«Возможно, он хотел принять новый вызов, а, возможно, здесь роль сыграл денежный вопрос», — заявил Вара изданию «Спорт-Экспресс».

По итогам первой части сезона «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, сумев набрать 30 очков.

Возобновление чемпионата запланировано на начало марта следующего года.