​«Локомотив» не отпустил Митая в главный клуб Хорватии

Интерес к защитнику «Локомотива» Марио Митаю проявляет главный клуб Хорватии – загребское «Динамо». Впрочем, «железнодорожники» отказались отпускать 20-летнего албанца в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах пишет «Чемпионат».

Источник отмечает, что динамовцы Загреба контактировали с агентом Митая и рассчитывали оформить сделку, но позиция «Локомотива» ставит крест на попытках хорватов. Возможно, «Динамо» вернётся к кандидатуре Митая летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марио Митая в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне защитник провёл 16 матчей.