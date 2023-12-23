Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначение в «Спартак» нового спортивного директора - Томаша Амарала.

- Как вы восприняли назначение в «Спартак» Томаша Амарала?

- Я ничего не знаю о нем, кроме того, что он работал в «Бенфике» и был скаутом. То есть спортивным директором он не работал. Поэтому мне сложно понять такое назначение.

- Амарал не работал в этой должности, но что-то ведь убедило руководство «Спартака» утвердить именно его кандидатуру. Как думаете, что?

- Наверное, были какие-то другие доводы, у него ведь большой опыт работы в этой системе. Наверное, у него есть какие-то плюсы.

- «Бенфика» с Амаралом в последние годы совершила хорошие приобретения, что помогло ей завоевать трофеи и дважды подряд дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов - в 2022 и 2023 годах. Как думаете, он пошел в «Спартак» ради денег, или есть амбиции?

- Как я слышал, он будет координатором всей системы, начиная с детского футбола и до первой команды. То есть его задача - выстраивать систему. По крайней мере, так говорят. Хотя должность спортивного директора подразумевает большую связь между командой и руководством клуба. В том числе и трансферные вопросы.

- Удивлены, что выбор пал на молодого Амарала, а не на Рибалту, например, который в свое время неплохо работал с «Зенитом»?

- Как писали, Рибалта не хотел оставлять Абаскаля. Или хотел поменять тренерский штаб. Поэтому остановились не на его кандидатуре.

- Получается, у руководства «Спартака» нет претензий к работе Абаскаля?

- Видимо, ему еще доверяют.

- Амарала пригласили, потому что недовольны работой Эшуорта? Он не справился?

- Судя по этим перестановкам, есть все-таки какие-то претензии к Эшоурту.

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- Сможет ли Амарал приобрести для «Спартака» кого-то стоящего, или в Россию хорошие легионеры не поедут?

- Если он работал скаутом, наверняка у него есть какая-то база футболистов. Возможно, это тоже учитывалось, когда его брали на работу. Видимо, это один из его плюсов. Не исключаю, что у Амарала уже есть какие-то предложения по футболистам.

- Из Португалии сейчас проще взять легионеров?

- Возможно, там более лояльно настроены к России. Но я думаю, у него в распоряжении не только база португальских футболистов. Но тут все должно быть согласовано с Абаскалем, потому что важно понимать, в усилении каких позиций нуждается тренер.

- Почему опять приглашают иностранного специалиста? Это связано с прицелом на иностранный рынок или с тем, что с российскими спортивными директорами Газизовым и Поповым были проблемы?

- Сложно как-то объединить эти причины. Все люди разные. Есть и российские спортивные менеджеры, которые достойны внимания. Думаю, если это и связано, то очень косвенно. Посмотрим, как Амарал себя проявит.

Елена Григорьевская