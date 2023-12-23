Агент Игнатьева: К Ване есть интерес из Греции и Кипра

Агент нападающего футбольного клуба «Сочи» Ивана Игнатьева Алан Агузаров высказался об информации, что его клиент может покинуть аутсайдера РПЛ в зимнее трансферное окно.

Агент отметил, что действительно существует такая вероятность, что уже зимой контракт будет расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Есть определенный интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово», - приводит слова Агузарова «Спорт-Экспресс».

Контракт 24-летнего футболиста с сочинской командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Игнатьев принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.