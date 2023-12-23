Себастьян Оларте, агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Краснодар».

«Контракт еще не подписан, но мы движемся вперед. Я думаю, что все будет хорошо», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что 23-летний колумбиец подпишет трудовой договор с «Краснодаром» на три года. Стоимость сделки составит примерно 6,8 млн евро.

Напомним, подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв лидерами чемпионата России. Преследователями «быков» являются «Зенит» и «Динамо».