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Агент Кастаньо: «Контракт с «Краснодаром» ещё не подписан» эксклюзив

23 Декабря 2023 • 19:04 Комментировать

Себастьян Оларте, агент полузащитника «Крус Асуль» Кевина Кастаньо, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем переходе своего клиента в «Краснодар».

«Контракт еще не подписан, но мы движемся вперед. Я думаю, что все будет хорошо», — заявил агент.

Ранее сообщалось, что 23-летний колумбиец подпишет трудовой договор с «Краснодаром» на три года. Стоимость сделки составит примерно 6,8 млн евро.

Напомним, подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв лидерами чемпионата России. Преследователями «быков» являются «Зенит» и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Крус Асуль трансферы футбола - зима 2024 Кевин Кастаньо Себастьян Оларте ещё теги
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