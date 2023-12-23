​Может ли Черчесов оказаться в клубе РПЛ – представитель тренера ответил на вопрос

Алан Агузаров, который является представителем бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова, ответил на вопрос, может ли специалист получить работу в российском клубе.

«Сложно об этом говорить. Мы же понимаем, какие российские клубы, и какие задачи для решения он мог бы рассмотреть», - цитирует Агузарова «Спорт-Экспресс».

Последним клубом в тренерской карьере Станислава Черчесова на сегодняшний день был «Ференцварош». Специалист был уволен летом после сенсационного вылета команды в квалификации Лиги чемпионов.

Отметим, что ранее в России Станислав Черчесов тренировал такие клубы, как «Спартак», «Жемчужина», «Терек», «Амкар» и «Динамо».