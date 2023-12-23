Гладилин предположил, почему Рибалта отказал «Спартаку»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился мнением о том, почему испанский специалист Хавьер Рибалта не стал спортивным директором «Спартака».

Напомним, эту должность занял португалец Томаш Амарал, работавший ранее скаутом «Бенфики».

«Вероятно, он поставил какие-то условия и не захотел быть временщиком. Потом всплыл португалец Амарал», — приводит слова Гладилина Vprognoze.

Ранее сообщалось, что Рибалта попросил руководителей «Спартака» уволить Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе «красно-белой» команды 30 зачетных баллов после 18 туров.