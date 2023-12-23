Булыкин считает, что лидеры РПЛ могут подписать Черышева

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, какие команды из РПЛ могли бы подписать нападающего «Венеции» Дениса Черышева.

«Если кто-то в РПЛ и возьмет Черышева, то на небольшую зарплату. И ему нужно будет добирать за счет бонусов. С небольшой зарплатой его могут взять и лидеры чемпионата для глубины состава», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Эксперт считает, что у Черышева есть мастерство, но вопрос заключается в его текущей форме.

Стоит сказать, что до лета 2022 года Черышев всю свою карьеру провел в Испании, однако после окончания контракта с «Валенсией» перебрался в «Венецию», которая выступает в итальянской Серии B.

В текущей кампании 32-летний футболист сыграл в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.