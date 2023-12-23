Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что лидеры РПЛ могут подписать Черышева

23 Декабря 2023 • 18:16 Комментировать

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о том, какие команды из РПЛ могли бы подписать нападающего «Венеции» Дениса Черышева.

 «Если кто-то в РПЛ и возьмет Черышева, то на небольшую зарплату. И ему нужно будет добирать за счет бонусов. С небольшой зарплатой его могут взять и лидеры чемпионата для глубины состава», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Эксперт считает, что у Черышева есть мастерство, но вопрос заключается в его текущей форме.

Стоит сказать, что до лета 2022 года Черышев всю свою карьеру провел в Испании, однако после окончания контракта с «Валенсией» перебрался в «Венецию», которая выступает в итальянской Серии B.

В текущей кампании 32-летний футболист сыграл в восьми матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Денис Черышев Венеция ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
19:51 · Россия. Премьер-лига
Деспотович ведёт переговоры с «Рубином»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Португальский журналист рассказал, почему Амарал ушёл из «Бенфики» в «Спартак»
19:43 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» не отпустил Митая в главный клуб Хорватии
19:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Игнатьева: К Ване есть интерес из Греции и Кипра
18:46 · Россия. Премьер-лига
​Может ли Черчесов оказаться в клубе РПЛ – представитель тренера ответил на вопрос
18:24 · Россия. Премьер-лига
Гладилин предположил, почему Рибалта отказал «Спартаку»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что лидеры РПЛ могут подписать Черышева
18:04 · Россия. Премьер-лига
Португальский журналист: Понимаю скептицизм вокруг назначения Амарала спортивным директором «Спартака»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Печенин может покинуть «Оренбург»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» Безруков: Мне кажется, в новом году Сперцян уедет в Европу
17:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Каманцев назвал лучшего арбитра года в России
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент Ленини: «Про «Пари НН» ничего не слышал»
16:51 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» расстаётся с тремя футболистами
16:47 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» продолжает следить за Тикнизяном слухи
Все новости
Рекомендуем