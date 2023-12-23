Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Португальский журналист: Понимаю скептицизм вокруг назначения Амарала спортивным директором «Спартака»

23 Декабря 2023 • 18:04 Комментировать

Португальский журналист издания A Bola Карлос Варан высказался об ожиданиях от работы Томаша Амарала на посту спортивного директора московского «Спартака».

Журналист отметил, что понимает скептицизм по поводу этого назначения.

«Ведь он впервые становится боссом такого уровня в еще юном возрасте. В любом случае у него неплохой послужной список», - приводит слова Варана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что португалец работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике» на протяжении четырёх с половиной последних лет. Он сменил на должности спортивного директора столичного клуба Пола Эшуорта. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Амарал Карлос Варан ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
18:04 · Россия. Премьер-лига
Португальский журналист: Понимаю скептицизм вокруг назначения Амарала спортивным директором «Спартака»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Печенин может покинуть «Оренбург»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» Безруков: Мне кажется, в новом году Сперцян уедет в Европу
17:28 · Россия. Премьер-лига
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
17:19 · Россия. Премьер-лига
​Каманцев назвал лучшего арбитра года в России
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Агент Ленини: «Про «Пари НН» ничего не слышал»
16:51 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» расстаётся с тремя футболистами
16:47 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» продолжает следить за Тикнизяном слухи
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий: «Чувствую себя самозванцем»
16:17 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий вместе с Гутцайтом выиграли комментаторскую премию
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, может ли Перес перейти в «Спартак»
16:10 · Россия. Премьер-лига
​Шнякину вручили награду как лучшему комментатору года
16:02 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой оценил уровень Джикии
15:56 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич опроверг возможность ухода из «Сочи»
15:54 · Россия. Премьер-лига
​На стадионе «Спартака» появилась вывеска с новым названием
Все новости
Рекомендуем