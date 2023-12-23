Португальский журналист: Понимаю скептицизм вокруг назначения Амарала спортивным директором «Спартака»

Португальский журналист издания A Bola Карлос Варан высказался об ожиданиях от работы Томаша Амарала на посту спортивного директора московского «Спартака».

Журналист отметил, что понимает скептицизм по поводу этого назначения.

«Ведь он впервые становится боссом такого уровня в еще юном возрасте. В любом случае у него неплохой послужной список», - приводит слова Варана «Спорт-Экспресс».

Напомним, что португалец работал старшим скаутом в лиссабонской «Бенфике» на протяжении четырёх с половиной последних лет. Он сменил на должности спортивного директора столичного клуба Пола Эшуорта.