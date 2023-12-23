Печенин может покинуть «Оренбург»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем защитника команды Кирилла Печенина.

«Пока по поводу будущего Кирилла Печенина ничего неизвестно. Возможно, он покинет «Оренбург», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

26-летний футболист выступает за «Оренбург» с января 2022 года. В текущей кампании Печенин появился на поле в девяти играх с учетом всех турниров и не записал на свой счет голевые баллы.

Действующий контракт защитника с «Оренбургом» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Печенина в 500 тысяч евро.