Полузащитник «Рубина» Безруков: Мне кажется, в новом году Сперцян уедет в Европу

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о возможном переходе игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

Безруков считает, что футболист сборной Армении в следующем году точно уедет в Европу, и хоть ему есть, куда расти, но он считает Сперцяна лучшим полузащитником в России.

«Не знаю, какой клуб подошёл бы Эдуарду, он должен сам всё взвесить и принять лучшее для себя решение», - приводит слова Безрукова «Чемпионат».

Напомним, что контракт Сперцяна с лидером РПЛ рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.