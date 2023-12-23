Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе бразильского защитника «Зенита» Роберта Ренана в «Реал».

Как считает Селюк, 20-летний футболист может покинуть стан «сине-бело-голубых», но вряд ли он пополнит состав «сливочных».

«Я не думаю, что будет «Реал», но, если знаете, в России любят сказать о каком-нибудь «Реале» или «Манчестер Сити», а потом уходит, образно говоря, в «Факел» Воронеж», — приводит слова Селюка «ВсеПроСпорт».

При этом агент считает, что Ренану подходит испанский чемпионат, поэтому он уверен, что бразилец продолжит карьеру именно там.

В нынешнем сезоне Ренан вышел на поле всего в восьми матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

