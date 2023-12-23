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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каманцев назвал лучшего арбитра года в России

23 Декабря 2023 • 17:19 Комментировать

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, ответил на вопрос, кто был лучшим арбитром страны в 2023 году.  

«Если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасёв демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче «Оренбург» - «Факел», - цитирует Каманцева Sport24.

Стоит сказать, что в течение первой части сезона Премьер-лиги судейство по обыкновению было обсуждаемой темой.

Отметим, что после восемнадцати туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 38 очков. Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Подсчитан заработок российских судей за первую часть сезона

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв Павел Каманцев
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