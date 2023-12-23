​Каманцев назвал лучшего арбитра года в России

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, ответил на вопрос, кто был лучшим арбитром страны в 2023 году.

«Если кого-то и выделять за календарный год, то Сергей Карасёв демонстрирует хорошую форму. В этом чемпионате, думаю, к нему вообще минимальное количество вопросов, кроме ситуации в матче «Оренбург» - «Факел», - цитирует Каманцева Sport24.

Стоит сказать, что в течение первой части сезона Премьер-лиги судейство по обыкновению было обсуждаемой темой.

Отметим, что после восемнадцати туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 38 очков. Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Подсчитан заработок российских судей за первую часть сезона