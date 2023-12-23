​Агент Ленини: «Про «Пари НН» ничего не слышал»

Агент Пьер Фернандес, который работает с полузащитником «Краснодара» Кевином Ленини, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока в «Пари НН».

«Про «Пари НН» ничего не слышал. Вполне возможно, что «Краснодар» действует напрямую. Но в любом случае им нужно будет общаться с нами, чтобы понять, будет ли Кевин готов принять такой вариант», - цитирует Фернандеса «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Кевин Ленини поучаствовал в 15 матчах «Краснодара». В них полузащитник записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего игрока в 1,2 миллиона евро.

«Краснодар» после первой части сезона располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.