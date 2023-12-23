​«Сочи» расстаётся с тремя футболистами

Планы «Сочи» по расставанию с футболистами не ограничиваются Иваном Игнатьевым. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», сочинцы планируют расстаться ещё с двумя нападающими – с Георгием Мелкадзе и с Лукой Джорджевичем.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Сочи» располагается на последней позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда смогла раздобыть всего лишь одиннадцать очков.

Отметим, что недавно главным тренером «Сочи» стал Роберт Морено, который ранее работал со сборной Испании.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.