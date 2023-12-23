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«Болонья» продолжает следить за Тикнизяном слухи

23 Декабря 2023 • 16:47 Комментировать
Болонья
0:0
Аталанта
1 2.80 X 3.15 2 2.75
2-й тайм

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян всё ещё может перебраться в «Болонью».

Как утверждает footballnews24.it, итальянский клуб продолжает следить за 24-летним армянским футболистом. При этом источник сообщает, что пока итальянцы не делали никаких предложений «железнодорожникам».

Напомним, ранее появилась информация, что «Болонья» отказалась от подписания Тикнизяна из-за отсутствия свободного места под легионера.

В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором пяти результативных передач.

Согласно сведениям известного портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна составляет семь миллионов евро.

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