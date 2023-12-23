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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Слуцкий: «Чувствую себя самозванцем»

23 Декабря 2023 • 16:32 Комментировать

Известный футбольный тренер Леонид Слуцкий выиграл комментаторскую премию в номинации «Лучший репортаж». Бывший рулевой сборной России высказался после получения награды.

«Чувствую себя самозванцем на этом прекрасном празднике жизни. У нас огромное количество великолепных комментаторов, которые стремятся к этому призу, мечтают о нём, для которых это является квинтэссенцией их работы и признания», - цитирует Слуцкого «Чемпионат».

Слуцкий отметил, что привык добиваться наград в других областях, а также поблагодарил организаторов премии.

Отметим, что награду Слуцкий выиграл вместе с Романом Гутцайтом. В октябре они проводили репортаж «эль классико» на Okko.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий
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