​Слуцкий вместе с Гутцайтом выиграли комментаторскую премию

На Всероссийской премии спортивных комментаторов «Голос спорта» были объявлены победители в номинации «Лучший репортаж». Награда досталась Леониду Слуцкому и Роману Гутцайту за их работу в Испании на осеннем «эль класико» между «Барселоной» и «Реалом». Слуцкий и Гутцайт проводили репортаж на Okko.

Отметим, что приз лучшему комментатору году получил Дмитрий Шнякин.

Напомним, что в октябре «Реал» добился волевой победы в гостях у «Барселоны» со счётом 2:1. Автором дубля в составе «сливочных» стал полузащитник Джуд Беллингем. За каталонцев тогда забил Илкай Гюндоган.