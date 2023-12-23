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Агент ответил, может ли Перес перейти в «Спартак»

23 Декабря 2023 • 16:13 Комментировать
Фенербахче
...
Галатасарай
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24.12 19:00

Фабио Жуниор, представитель защитника «Фенербахче» Луана Переса, ответил на вопрос о возможном переезде игрока в «Спартак».

Напомним, минувшим летом была информация об интересе «красно-белых» к 29-летнему бразильцу.

«В зимнее трансферное окно Луан не будет менять клуб», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне Перес принял участие лишь в трех матчах Лиги конференций и не отметился голевыми действиями.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Фенербахче» рассчитано до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Переса в два с половиной миллиона евро.

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Спартак Москва Фенербахче Луан Перес Фабио Жуниор ещё теги

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